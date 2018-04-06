محافظ شمال سيناء يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق وملاحقة التجار المخالفين







شمال سيناء ـ محمد حسين

وجه اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، كافة اجهزة الرقابة المختصة بالمحافظة ملاحقة التجار المخالفين والتحقيق معهم.

وقال محافظ شمال سيناء اليوم فى تصريح له، إنه أصدر تعليمات واحة لمديرية التموين والصحة وكافة الجهات ذات الأختصاص بمراقبة الأسواق، والتحقق من صلاحية المعروض من السلع الغذائية، وكذلك اسعار البيع ، وانه لايسمح بوجود اى مخالفات ، كما لايسمح بأى استغلال للمواطنين.

وأشاد المحافظ بدور الأهالى ووعيهم، ومساندتهم فى الابلاغ عن كافة التجار المخالفين وتحقق الجهات المختصة من البلاغات وضبط كافة المخالفين.

أضاف المحافظ أن أسواق شمال سيناء تشهد استقرار بعد ضخ كميات من السلع المواد الغذائية المختلفة وكميات من الخضروات غطت احتياجات الأهالى .