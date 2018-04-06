محافظ القليوبية يكرم الأخصائية الاجتماعية المثالية على مستوى الجمهورية

محافظ القليوبية يكرم الأخصائية الاجتماعية المثالية على مستوى الجمهوريةالجمعة، 06 أبريل 2018 05:28 م
خلال التكريم
إضافة تعليق
كرم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة هدى محمد محمد جمعه لحصولها على المركز الاول على مستوى الجمهورية وفوزها بلقب الاخصائى الاجتماعى المثالى.
وقام محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم بتسليمها درع التكريم ومكافأة الفوز خلال احتفالية تكريم اسر الشهداء والتى عقدت على مسرح مدرسة طوخ بحضور الدكتور محمد الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء التعليم بمحافظة القليوبية والنائب رشاد شكرى ومديرى الإدارات التعليمية.
يذكر ان الأخصائية الاجتماعية هدى محمد محمد جمعة حاصله ع بكالوريوس الخدمه الاجتماعيه بتقدير جيد جدا وحصلت ع دبلومه التربوى بتقدير جيد جدا وحصلت على العديد من الدورات التدربييه باداره الخانكه كماانها عضوا مجلس اداره نقابه المعلمين بالخانكه وحصلت على العديد من المراكز الاولى على مستوى الاداره و المديريه فى الاتحادات الطلابيه عام 2015/2016وحصللت على لقب المعلم المثالى على مستوى محافظه القليوبيه عام 2016
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة