محافظ الشرقية يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

أرسل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، برقية تهنئة الى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، جاء فيها: "يسعدنى ويشرفنى أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء الشرقية بخالص التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.. داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والقس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأب سمعان صبحى راعى الكنيسة الكاثوليكية، والقس وائل نشأت راعى الكنيسة الإنجيلية، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، وللأخوة الأقباط بالمحافظة، وجموع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد محافظ الشرقية على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.