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محافظ الشرقية :انشاء مجمعات للمصالح الحكومية على أراضى أملاك الدولة

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:53 م
محافظ الشرقية :انشاء مجمعات للمصالح الحكومية على أراضى أملاك الدولة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من توفير الأراضي اللازمة لإقامة مجمع مصالح بكل مركز ومدينة لخدمة المواطنين وللتيسير عليهم ولتقديم الخدمة بشكل لائق.

وأوضح المحافظ،في بيان،أن المجمع سيشمل مكتب لـ" التموين – التضامن – القوى العاملة – الضرائب  " بهدف الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيراً للوقت والجهد.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الإسكان بإعداد الرسم الهندسي المناسب لإقامة المجمع لجمع الكيانات الإدارية والخدمية في مكان واحد.

في سياق متصل أعلن محافظ  الشرقية موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي على تخصيص قطعة أرض بمساحة 570 متر مربع  الواقعة  بكفر أحمد برهام ، مركز الزقازيق " ﻹقامة محطة رفع صرف صحي" - تبرع مقدم من أحد المواطنين  لخدمة أهالي المركز .

وأوضح المحافظ أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم116/ 1983 و ينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615م /2016  ، مشدداً على سرعة إنهاء اجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

 


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