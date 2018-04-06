محافظة شمال سيناء تعلن فى بيان رسمى سفر 750 مواطن لخارجها عقب انهاء اجراءاتهم

محافظة شمال سيناء تعلن فى بيان رسمى سفر 750 مواطن لخارجها عقب انهاء اجراءاتهمالجمعة، 06 أبريل 2018 11:39 ص
محافظة شمال سيناء- ارشيفية
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها،انهاء اجراءات سفر 750 من أهالى المحافظة لخارجها.
وأضحت المحافظة فى بيانها اليوم،إن ذلك جاء بالتنسيق لسفر دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العليا والعمالة الغير منتظمة والحالات المرضية خارج محافظة شمال سيناء،وعددهم 750 فردًا،تحت اشراف عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد.
أضاف البيان أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لسفر دفعة أخري من أصحاب الحالات المرضية والمقيمين خارج محافظة شمال سيناء خلال الأيام المقبلة.
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