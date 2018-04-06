video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة شمال سيناء تعلن فى بيان رسمى سفر 750 مواطن لخارجها عقب انهاء اجراءاتهم

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:39 ص
محافظة شمال سيناء تعلن فى بيان رسمى سفر 750 مواطن لخارجها عقب انهاء اجراءاتهم محافظة شمال سيناء- ارشيفية


شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها،انهاء اجراءات سفر 750 من أهالى المحافظة لخارجها.
 
وأضحت المحافظة فى بيانها اليوم،إن ذلك جاء بالتنسيق لسفر دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العليا والعمالة الغير منتظمة والحالات المرضية خارج محافظة شمال سيناء،وعددهم 750 فردًا،تحت اشراف عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد.
 
أضاف البيان أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لسفر دفعة أخري من أصحاب الحالات المرضية والمقيمين خارج محافظة شمال سيناء خلال الأيام المقبلة. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تضامن شمال سيناء تعلن فوز 107 مواطنين بقرعة حج الجمعيات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار شمال سيناء

العريش




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

أسعارالسلع فى السوق المحلى المصرى اليوم الخميس

أسعارالسلع فى السوق المحلى المصرى اليوم الخميس

مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد

مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد

الهيئة الوطنية تخطر السيسى رسميا بفوزه.. المرشحان للرئاسة يقدمان بيانا تفصيليا للهيئة قبل 17 أبريل بما تم إنفاقه على الحملات الدعائية.. والجهاز المركزى يراجع حسابات حملتى المرشحين

الهيئة الوطنية تخطر السيسى رسميا بفوزه.. المرشحان للرئاسة يقدمان بيانا تفصيليا للهيئة قبل 17 أبريل بما تم إنفاقه على الحملات الدعائية.. والجهاز المركزى يراجع حسابات حملتى المرشحين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة