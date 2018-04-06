لبنان يحصل على تعهدات بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار بمؤتمر باريس







رويترز

قال وزير المالية اللبنانى على حسن خليل لرويترز إن بلاده حصلت على تعهدات بمنح وقروض تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار اليوم الجمعة، خلال مؤتمر بباريس حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على دعم دولى لبرنامج استثمار رأسمالى من أجل تعزيز اقتصادها.

ومن جانبه أوضح وزير الاقتصاد الكويتى، أن الكويت تتعهد بقروض بقيمة 680 مليون دولار للبنان فى مؤتمر باريس.