قسطرة ناجحة لورم كبدى خبيث نادر بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نجح الدكتور حازم عمر، مدرس الأشعة التشخيصية والتداخلية بقسم التصوير الطبى التشخيصى والتداخلى بمعهد الكبد القومى جامعة المنوفية، المدير التنفيذى للقسم، فى إجراء قسطرة كبدية شريانية علاجية لورم كبدى أولى خبيث، تجاوز حجمه العشرة سنتيمترات بالفص الأيسر من الكبد.

وبإجراء القسطرة التشخيصية له وجد أن هذا الورم - وعلى غير المعتاد - يستمد تغذيته من الشريان المعدى المعوى (GASRTODUODENAL ARTERY) والتى تعد من الحالات النادرة، حيث إنه من المالوف أن الورم الكبدى الأولى الخبيث يستمد تغذيته من الشريان الكبدى، وقد تم التوصل إلى الشريان المغذى للورم (FEEDER ARTERY) باستخدام القسطرة متناهية الصغر (MICROCATHETER) وتم حقن الورم بنجاح.

شارك فى إجراء العملية فريق العمل بوحدة القسطرة الدكتور محمود حماد، وفنيّو وممرضو الوحدة، تحت رعاية الدكتور أسامة العبد أستاذ الأشعو التداخلية.

ويعد قسم التصوير الطبى التشخيصى والتداخلى بالمعهد برئاسة الدكتورة إيناس كريم من أكثر أقسام الأشعة المتطورة لما يحتويه القسم على أجهزة أشعة تشخيصية وتداخلية تعد من أكثر أجهزة الأشعة وأحدثها على مستوى مصر.