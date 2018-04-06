فريق جامعة أسوان يفوز على التربية والتعليم فى دورى المصالح الحكومية

فريق جامعة أسوان يفوز على التربية والتعليم فى دورى المصالح الحكوميةالجمعة، 06 أبريل 2018 01:03 ص
فريق جامعة أسوان لكرة القدم
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فاز فريق جامعة أسوان لكرة القدم على فريق مديرية التربية والتعليم بأسوان 2/ صفر فى دورى المصالح الحكومية.
وبهذه النتيجة سوف يلتقى فريق الجامعة بفريق المحكمة بأسوان يوم الأحد القادم فى تمام الساعة الثامنة مساء ويقود فريق الجامعة الكابتن خالد عسران ويعاونه ياسر شحاته ويسعى فريق الجامعة تحقيق الفوز بكأس البطولة.
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