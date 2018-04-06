ضخ 2330 طنا من المواد البترولية وطرح 60 ألف إسطوانة غاز بالغربية

ضخ 2330 طنا من المواد البترولية وطرح 60 ألف إسطوانة غاز بالغربيةالجمعة، 06 أبريل 2018 03:03 م
اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية
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قال وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي، إنه تم اليوم الجمعة ضخ 2330 طنا من المواد البترولية بالإضافة إلى طرح 60 ألف إسطوانة غاز على مستوى مدن وقرى المحافظة.
وأكد وكيل وزارة التموين في بيان له على تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية.
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