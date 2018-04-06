ضخ 2330 طنا من المواد البترولية وطرح 60 ألف إسطوانة غاز بالغربية







الغربية – عادل ضرة

قال وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوي، إنه تم اليوم الجمعة ضخ 2330 طنا من المواد البترولية بالإضافة إلى طرح 60 ألف إسطوانة غاز على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين في بيان له على تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية.