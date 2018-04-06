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صور.. وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار بعد نقل خدمات مستشفى طوخ بها

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:34 م
صور.. وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار بعد نقل خدمات مستشفى طوخ بها الدكتور حمدى الطباخ وكيل صحة القليوبية


القليوبية نيفين طه
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أجرى الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة لمستشفى العمار والتى تم نقل الخدمات إليها من مستشفى طوخ المركزى .

وقام الدكتور حمدى الطباخ وفريق العلاج و الطوارئ والكلى والمتابعة بزيارة لأقسام الغسيل الكلوى بالمستشفى واستمع لمطالب المرضى وأكد على ضرورة تذليل كافة الصعاب المرضى وتقديم الخدمة فى الظروف الحالية بما يتوافق ومعايير تقديم الخدمة وبما يتناسب مع الإمكانيات الحالية وتوفير كافة الأدوية و المستلزمات حرصا على راحة المريض.

كما تفقد وكيل الوزارة، العيادات التخصصية بالمستشفى ووجه للالتزام بجدول العيادات المعلن وزيادة تخصصات العيادات بحيث يتم توفير كافة التخصصات الطبية على مدار الأسبوع .

وتفقد العناية المركزة والقسم الداخلى بالمستشفى واستمع للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة ،ووجه مدير المستشفى لتوفير كافة الإمكانيات وتسخير كافة الجهود لتقديم خدمة طبية متميزة تتناسب والإمكانيات المتاحة ومطابقة لمعايير تقديم الخدمة وتوفير كافة وسائل الأمان لمقدمى الخدمة وللمرضى لتقديم خدمة طبية جيدة وآمنة.

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار (1)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار 

 

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار (2)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار

 

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار (3)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار

 

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار (4)
وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العمار

 

 


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