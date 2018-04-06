صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة

صور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلةالجمعة، 06 أبريل 2018 12:56 ص
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة
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تفقد اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء عبد اللطيف الحناوى نائب المدير لقطاع المحلة ، خدمات تأمين الكنائس بمدينة المحلة الكبرى.
وشدد مدير الأمن، على تكثيف الإجراءات الأمنية، للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية، فى محيط الكنائس وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع، كما وجه بمتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة على مداخل ومخارج الكنائس على مدار 24 ساعة، ومراجعة كافة خطط تأمين المنشآت الشرطية والمنشأت الهامة وفحص كافة المترددين على دور العبادة، وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية ودور العبادة، وتعزيز الخدمات لتأمين الكنائس والبنوك والمنشات الحيوية الهامة والشرطية.
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة
مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس بالمحلة
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