صور.. محافظ بنى سويف يتابع مشروع الصرف الصحى بقرية سيد عبد القادر







بنى سويف أيمن لطفى

زار المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف اليوم قرية سيد عبد القادر بمركز ناصر شمال المحافظة ،و كان فى استقباله النائب هشام مجدى عضو مجلس النواب "ابن القرية"،والعميد هانى أحمد رئيس مركز ومدينة ناصر.

جاء ذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع توصيل الصرف الصحى للقرية بنظام " MBR" كتكنولوجيا حديثة تبنتها المحافظة لأول مرة لحل مشكلة الصرف الصحى بالقرى .

وأشار بيان للعلاقات العامة بالمحافظة اليوم إلى أن المحافظ استمع خلال جولته لعرض موجز عن سير العمل من المهندس محمد عودة المشرف على تنفيذ المشروع والذى أكد على الانتهاء من أعمال إنشاء الشبكات والبالغ طولها 2650 متراً بنسبة تنفيذ 100% ،وتركيب 103 مصفى.

فيما يجرى الآن حفر وتعميق مكان خزان التعادل "كأول مرحلة من مراحل تركيب محطة المعالجة " الذى سيسقبل صرف المنازل ، حيث تبلغ مساحته الصافية 3 أمتار × 5 أمتار،حيث تمت أعمال الحفر له بعرض 6 متر وطول 8 متر وعمق 4 م ، على أن يتم البدء فى تركيب الوصلات المنزلية على الشبكة بالتزامن مع أعمال تركيب محطة المعالجة ، لافتاً إلى أنه من المخطط انهاء المشروع خلال 6 أشهر قادمة .

وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة الأعمال لسرعة انهاء المشروع ، موجها رئيس المدينة بسرعة إنهاء كافة الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية أولا بأول تزامنا مع تنفيذ الأعمال ، والمتابعة اليومية للمشروع لتذليل كافة العقبات التى تعوق التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

وطالب المحافظ الأهالى خاصة الشباب بالمساهمة فى أعمال الإنشاء وتسهيل مهمة القائمين على تنفيذ هذا المشروع الذى يرتكز فى تنفيذه على المشاركة المجتمعية من المجتمع المدنى وتطوع الأهالى كمساهمة حقيقية لمساعدة الدولة فى تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات من منطلق المسؤولية المجتمعية.

يذكر أن المحافظة تسعى لتعميم تجربة الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية MBR فى 50 قرية كمرحلة أولى،خاصة بعدما اثبتت تجرية المشروع بقرية البساتين بمركز بنى سويف أثبتت نجاحها وتميزها فيما يتعلق بالمياه الناتجة بعد معالجتها وقلة تكلفة انشائها ومدة التنفيذ مقارنة بمحطات الصرف التقليدية.



المحافظ والنائب هشام مجدى خلال متابعة المشروع بالقرية



المحافظ يتحدث الى النائب هشام مجدى ابن القرية



المحافظ يتابع المشروع



المحافظ ومرافقوه يتابعون مشروع الصرف بالقرية