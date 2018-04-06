صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال مديرية التضامن الاجتماعى بيوم اليتيم







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بمؤسسة دار الرحمة لرعاية الأيتام بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، والتى تضمنت تقديم فقرات غنائية وموسيقية وفنية شارك بها عدد كبير من الأطفال وأبناء مؤسستى دار الرحمة بالشيخ زايد ومدينة المستقبل بالمحافظة، وذلك فى إطار الاحتفالات التى تنظمها محافظة الإسماعيلية سنويا بيوم اليتيم، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاحتفال ووسط جو من البهجة والسرور قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأطفال، بتكريم عدد من بنات الدار والمشرفين والإداريين والأمهات البديلات وتسليمهم الجوائز المالية والهدايا العينية.

وأكد المحافظ على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى خدمة هذه الفئة من فئات المجتمع، مشيرًا إلى حتمية اهتمام كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وتفعيل دورها فى خدمة هذه الفئة من أبناء الوطن باعتبار أنه حق أصيل لهم علينا جميعا للحفاظ على توازن المجتمع وخلق جيل من الأسوياء نفسيا.



محافظ الإسماعيلية مع الأطفال



جانب من الاحتفالية



الأطفال أثناء الاحتفالية



طاهر يؤكد على اهتمام المحافظة بالأطفال الأيتام



فقرات من الألعاب الترفيهية أثناء الاحتفال



المحافظ مع أحد الأطفال