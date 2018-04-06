صور.. محافظ الإسكندرية:عودة حركة القطارات فى الاتجاهين بعد رفع أنقاض عقار منهار







الإسكندرية جاكلين منير

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه تم عودة حركة القطارات بين الإسكندرية والمحافظات فى الاتجاهين بصورة طبيعية، واستمرار العمل لعودة حركة قطار أبو قيروتم الاطمئنان على سلامة القضبان.

وأكد محافظ الإسكندرية فى بيان له أن جميع الأجهزة المعنية متواجدة منذ فجر اليوم وحتى الانتهاء من رفع الآثار الناجمة عن انهيار العقار شرق الإسكندرية، بمشاركة اللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية .

وأوضح المحافظ فى بيان اليوم أنه تم إخلاء العقار فى 21 مارس 2018 ، إلا أن أسرتين رفضت إخلاء منازلها،وطلبت الاطلاع على أصول وتقارير اللجنة الهندسية بالحى وتم اطلاعها على ذلك، مشيرا إلى أنه لا توجد أى حالات إصابة، وجارى رفع الانقاض بحرص شديد لمعرفة وانتشال الوفيات، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن والحماية المدنية وجميع الأجهزة المعنية ، والتى تكثف أعمالها لرفع الأنقاض بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن محافط الإسكندرية أعلن فى الصباح الباكر من اليوم عن انهيار العقار الكائن ب 4 شارع القدس متفرع من ابراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد ، مكون من 7 أدوار وصادر قرار إزالة للدورين السادس والسابع ، وترميم شامل لباقى الأدوار ، وفور انهيار العقار تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث ، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين ، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من المنشئات الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان ، بمشاركة اساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار ، ومعاينة سلامة المنشئات المجاورة .



موقع العقار المنهار بالإسكندرية



موقع العقار المنهار بالإسكندرية



موقع العقار المنهار بالإسكندرية



موقع العقار المنهار بالإسكندرية



موقع العقار المنهار بالإسكندرية



موقع العقار المنهار بالإسكندرية



موقع العقار المنهار بالإسكندرية



موقع العقار المنهار بالإسكندرية



موقع العقار المنهار بالإسكندرية