video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسكندرية:عودة حركة القطارات فى الاتجاهين بعد رفع أنقاض عقار منهار

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:18 م
صور.. محافظ الإسكندرية:عودة حركة القطارات فى الاتجاهين بعد رفع أنقاض عقار منهار العقار المنهار بالإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

صرح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أنه تم عودة حركة القطارات بين الإسكندرية والمحافظات فى الاتجاهين بصورة طبيعية، واستمرار العمل لعودة حركة قطار أبو قيروتم الاطمئنان على سلامة القضبان.

وأكد محافظ الإسكندرية فى بيان له أن جميع الأجهزة المعنية متواجدة منذ فجر اليوم وحتى الانتهاء من رفع الآثار الناجمة عن انهيار العقار شرق الإسكندرية، بمشاركة اللواء أحمد العزازى رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية .

وأوضح المحافظ فى بيان اليوم أنه تم إخلاء العقار فى 21 مارس 2018 ، إلا أن أسرتين رفضت إخلاء منازلها،وطلبت الاطلاع على أصول وتقارير اللجنة الهندسية بالحى وتم اطلاعها على ذلك، مشيرا إلى أنه لا توجد أى حالات إصابة، وجارى رفع الانقاض بحرص شديد لمعرفة وانتشال الوفيات، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن والحماية المدنية وجميع الأجهزة المعنية ، والتى تكثف أعمالها  لرفع الأنقاض بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن محافط الإسكندرية أعلن فى الصباح الباكر من اليوم عن انهيار العقار الكائن ب 4 شارع القدس متفرع من ابراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد ، مكون من 7 أدوار وصادر قرار إزالة للدورين السادس والسابع ، وترميم شامل لباقى الأدوار ، وفور انهيار العقار تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث ، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين ، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من المنشئات الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان ، بمشاركة اساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار ، ومعاينة سلامة المنشئات المجاورة .

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (1)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (2)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (3)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (4)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (5)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (6)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (7)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (8)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (9)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 

موقع العقار المنهار بالإسكندرية (10)
موقع العقار المنهار بالإسكندرية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرقابة الإدارية وأمن الإسكندرية يحاصران المبانى المخالفة بالمحافظة.. صور

ننشر قرار الإخلاء لعقار سيدى جابر المنهار بالإسكندرية

الصحة: وفاة 5 مواطنين فى حادث أتوبيس بالإسماعيلية.. ولا وفيات بعقار الإسكندرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

عقار سيدى جابر

عقار الاسكندريه المنهار

انهيار عقار بالاسكندريه

السكه الحديد




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة