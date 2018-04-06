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صور.. فلسطينيون يشعلون آلاف الإطارات على حدود غزة وسط رصاص الاحتلال

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:36 ص
صور.. فلسطينيون يشعلون آلاف الإطارات على حدود غزة وسط رصاص الاحتلال اشتباكات مع قوات الاحتلال


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب – رويترز)
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اندلعت مواجهات الجمعة بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين الذين أشعلوا عشرات إطارات السيارات والجيش الإسرائيلى الذى يطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب السياج الحدودى الذى يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن المتظاهرين تجمعوا شرق مدينة غزة على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودى وقاموا بإشعال عشرات من إطارات السيارات وبرشق الجيش الإسرائيلى بالحجارة.

وأطلق الجيش الرصاص وعشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع، كما ذكر مراسلون من وكالة فرانس برس.

وأشعل مئات المتظاهرين أيضا عشرات إطارات السيارات قرب الحدود شرق جباليا فى شمال القطاع، وكذلك شرق مخيم البريج (وسط) وشرق خان يونس ورفح فى جنوب القطاع.

 

اشتباكات على الحدود بين قطاع غزة وقوات الاحتلال

اشتباكات على الحدود بين قطاع غزة وقوات الاحتلال

وأعلنت وزارة الصحة حالة "الاستنفار والطوارئ" تحسبا لاحتمال وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين خلال المواجهات.

وقالت اللجنة التنسيقية لفعاليات "مسيرة العودة" إن "الفعالية الرئيسية ستكون بعد عصر الجمعة باقامة مهرجانات تأبين للشهداء" فى المواقع الخمسة التى اقيمت فيها الخيام.

وفى بيان أكد حازم قاسم الناطق باسم حماس ضرورة "محافظة الجماهير على الطابع الشعبى السلمى للمسيرات"، معتبر أن ذلك سيكون "ضربا لكل الدعاية المتهاوية التى يروجها الاحتلال حول هذه المسيرات".

إضرام النيران فى الكاوتشوك
إضرام النيران فى الكاوتشوك

وأضاف أن "تهديدات الاحتلال لن تفلح فى حرف المسيرات عن مسارها ولن ترهب شعبنا".

وحذرت اسرائيل من أنها ستبقى على الأوامر التى أصدرتها الى جنودها فى 30 مارس بإطلاق النار فى حال حصول استفزازات على الحدود مع قطاع غزة.

وأكد ناشطون انه سيتم إشعال الآف إطارات السيارات بعد ظهر الجمعة على طول الشريط الحدودى بين القطاع وإسرائيل الذى يمتد 41 كيلومترا.

إطارات السيارات
إطارات السيارات

 

الدخان يغطى الحدود بين قطاع غزة وقوات الاحتلال
الدخان يغطى الحدود بين قطاع غزة وقوات الاحتلال

 

تجميع الكاوتشوك
تجميع الكاوتشوك

 

جانب من الاشتباكات (2)
جانب من الاشتباكات 

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

جمعة الكاوتشوك
جمعة الكاوتشوك

 

حدود قطاع غزة مع إسرائيل
حدود قطاع غزة مع إسرائيل

 

حرق إطارات الكاوتشوك
حرق إطارات الكاوتشوك

 

حرق الكاوتشوك
حرق الكاوتشوك

 

دخان متصاعد
دخان متصاعد

 

فلسطينى يقوم بجمع إطارات السيارات
فلسطينى يقوم بجمع إطارات السيارات

 

اشتباكات على الحدود بين قطاع غزة وقوات الاحتلال
اشتباكات على الحدود بين قطاع غزة وقوات الاحتلال

إضرام النيران فى الكاوتشوك
إضرام النيران فى الكاوتشوك


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