صور.. توزيع أسماك على تجار العريش بحضور مدير التموين







شمال سيناء- محمد الحر

وصلت كميات من الأسماك، اليوم الجمعة، إلى سوق المحاسنة وسط مدينة العريش، وتم توزيعها على التجار، تمهيدا لبيعها للمواطنين بأسعار محددة، وسط رقابة مشددة من رجال مباحث التموين.

وقال المحاسب فتحى راشد أبو حمد، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إنه لا تهاون مع أى تاجر يستغل أو يحتكر أى سلعة تخص المواطنين.

وأشار أبو حمد إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين مديرية التموين ومباحث التموين بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بأحكام السيطرة على الأسواق ومعاقبة المخالفين.

وناشد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء المواطنين أن يكونوا على قدر الوعى التام والإبلاغ عن أى تاجر استغل المواطنين سواء برفع السعر أو تخزين المواد الغذائية، وعدم بيعها للمواطنين، وسيتخذ معه الإجراء الرادع فى أسرع وقت .

وتابع مدير عام التموين تسليم حصة أبناء رفح والشيخ زويد من الأسماك والتى تبلغ 3 أطنان، مشددًا على التجار قبل مغادرة سوق المحاسنة أن يقوموا بالبيع بالسعر المعلن وإلا سوف يتعرضون للمسائلة القانونية.