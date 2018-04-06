صور.. توزيع أسماك على تجار العريش بحضور مدير التموين

صور.. توزيع أسماك على تجار العريش بحضور مدير التموينالجمعة، 06 أبريل 2018 04:18 م
جانب من توزيع الأسماك على التجار فى العريش
إضافة تعليق
وصلت كميات من الأسماك، اليوم الجمعة، إلى سوق المحاسنة وسط مدينة العريش، وتم توزيعها على التجار، تمهيدا لبيعها للمواطنين بأسعار محددة، وسط رقابة مشددة من رجال مباحث التموين.
وقال المحاسب فتحى راشد أبو حمد، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إنه لا تهاون مع أى تاجر يستغل أو يحتكر أى سلعة تخص المواطنين.
وأشار أبو حمد إلى أن هناك تنسيق دائم ومستمر بين مديرية التموين ومباحث التموين بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بأحكام السيطرة على الأسواق ومعاقبة المخالفين.
وناشد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء المواطنين أن يكونوا على قدر الوعى التام والإبلاغ عن أى تاجر استغل المواطنين سواء برفع السعر أو تخزين المواد الغذائية، وعدم بيعها للمواطنين، وسيتخذ معه الإجراء الرادع فى أسرع وقت .
وتابع مدير عام التموين تسليم حصة أبناء رفح والشيخ زويد من الأسماك والتى تبلغ 3 أطنان، مشددًا على التجار قبل مغادرة سوق المحاسنة أن يقوموا بالبيع بالسعر المعلن وإلا سوف يتعرضون للمسائلة القانونية.
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة