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صور.. تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم فى احتفال يوم اليتيم بالبحيرة

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:13 م
صور.. تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم فى احتفال يوم اليتيم بالبحيرة تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم


البحيرة - ناصر جودة و جمال أبو الفضل
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نظمت مديرية التضامن بالبحيرة بالتعاون مع جمعية الأورمان احتفالية مميزة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم بالاستاد الرياضى بدمنهور.

شارك فى الاحتفالية مهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة والمستشار حامد العيساوى رئيس نادى القضاة بالبحيرة، ومحمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة وسامى الصياد وكيل وزارة التضامن وإبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والنائبة أمل زكريا قطب منسق المجلس القومى للطفولة والأمومة وإيهاب عبدالله رئيس نادى دمنهور الرياضى والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى 700 طفل من الأيتام من الجمعيات الأهلية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة.

من جانبه، أكد سامى الصياد وكيل وزارة التضامن بالبحيرة أن فعاليات الاحتفالية تتضمن مسابقات رياضية وثقافية وكذلك توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا من الأطفال الأيتام، مضيفا سيتم إقامة حفلا للزفاف الجماعى بمجمع دمنهور الثقافى مساء اليوم لـ 6 من العرائس اليتيمات وتوزيع الهدايا عليهن وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من جمعية الأورمان ومن مديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح الصياد أن الاحتفال بيوم اليتيم يتضمن ايضا إقامة حفلا فنيا تقيم مديرية الثقافة بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

1 الاحتفال بيوم اليتيم بالبحيرة
 الاحتفال بيوم اليتيم بالبحيرة

 

2 جانب من الاحتفال بيوم اليتيم
 جانب من الاحتفال بيوم اليتيم

 

3 فقرات فنية خلال الاحتفال بيوم اليتيم
 فقرات فنية خلال الاحتفال بيوم اليتيم

 

4 فقرات ترفيهية فى الاحتفال بيوم اليتيم
فقرات ترفيهية فى الاحتفال بيوم اليتيم

 

5 تقديم فقرات فنية وترفيهية لاطفال كفر الدوار
تقديم فقرات فنية وترفيهية لاطفال كفر الدوار

 

5 جانب مت احتفالات يوم اليتيم
 جانب مت احتفالات يوم اليتيم

 

6 الاحتفال بيوم اليتيم
 الاحتفال بيوم اليتيم

 

6 تقديم فقرات فنية للايتام بكفر الدوار
 تقديم فقرات فنية للايتام بكفر الدوار

 

8 جانب من حفل الايتام بكفر الدوار
 جانب من حفل الايتام بكفر الدوار

 


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