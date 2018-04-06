صور.. انطلاق مؤتمر باريس الدولى لدعم لبنان بمشاركة 51 منظمة ودولة بينها مصر

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انطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر باريس الدولى لدعم الاقتصاد اللبنانى بمشاركة 37 دولة بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية.

ويرأس وفد مصر فى المؤتمر الذى يحمل اسم "باريس 4" أو "سيدر"، وهو تعبير عن مؤتمر اقتصادى للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات، المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، كما يرأس وفد الجامعة العربية السفير إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومى.



وزير الخارجية الفرنسى ورئيس الوزراء اللبنانى

وافتتح المؤتمر وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، بحضور وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير، وسينضم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، للمؤتمر، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الحريرى قبل أن يلقيا كلمتهما الختامية للمؤتمر، وتسعى الحكومة اللبنانية لجمع التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى (من 4 إلى 5 سنوات) من الخطة الوطنية للاستثمار فى البنية التحتية فى لبنان والتى تحتاج إلى 10.8 مليار دولار، علمًا بأن هذه الخطة تنقسم لثلاث مراحل من 4 سنوات وتصل تكلفتها إلى نحو 23 مليار دولار.

والمشروعات المعنية بهذه الخطة تشمل قطاعات الكهرباء والنقل وإدارة مياه الصرف ومعالجة المخلفات الصلبة والاتصالات والثقافة والسياحة، كما من المنتظر أن يعرض الجانب اللبنانى خلال مؤتمر باريس رؤيته الاقتصادية الشاملة وخطة الإصلاح التى وضعتها الحكومة لضبط الحسابات العامة والتى قد تتضمن رفع الدعم عن الكهرباء والوقود ورفع قيمة الضريبة على القيمة المُضافة وبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.



انطلاق المؤتمر

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون، أعلن فى 8 ديسمبر الماضى عن عقد 3 مؤتمرات لدعم لبنان حين اجتمع بباريس مع المجموعة الدولية لدعم لبنان، وعقد المؤتمر الأول لدعم لبنان فى 15 فبراير الماضى بروما حول التعاون الدفاعى وتعزيز قدرات الجيش اللبنانى بمشاركة وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى ووزير الخارجية جون إيف لودريان، وبعد مؤتمر باريس فى 6 أبريل، سيعقد مؤتمر ثالث فى 25 ابريل الجارى ببروكسل لمساعدة لبنان على تحمل عبء استقبال اكثر من مليون لاجئ سورى.



كلمة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى