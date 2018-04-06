صور.. انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم بسوهاج اليوم بالتعاون بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى، حيث بدأت فعاليات اليوم بتجمع أكثر من 300 طفل من الأيتام أمام بوابة جامعة سوهاج بمدينة ناصر، وتم توزيع الإعلام وفقرة فنية للمزمار البلدى، وثم ماراثون رياضى من أمام الجامعة وحتى الاستاد الرياضى، أعقبه فقرات ترفيهية للأطفال بمدينة الملاهى داخل الاستاد.

وقد بدأ الجزء الثانى من احتفال اليوم عقب صلاة الجمعة بمسرح قصر ثقافة سوهاج، بحضور المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد عبد العظيم مساعد مدير الأمن، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وخالد إسماعيل مدير قصر ثقافة سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم تنظيم حفل زفاف جماعى لـ32 عروس، ومنح مبلغ 10 آلاف جنيه لكل عروسين، بالإضافة إلى تكريم 10 أمهات مثاليات بمنح كل منهن مبلغ 1000 جنيه، وتكريم 10 أيتام من حفظة القرآن الكريم، كما تم تقديم مجموعة من العروض الفنية والترفيهية للأطفال.

ووجه عبد المنعم الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها، داعيا منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى الأنشطة والخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازى مع سياسة الدولة التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الساسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة وصولا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة أن الجمعية خصصت 100 ألف جنيه لصالح الاحتفال بيوم اليتيم.



الاحتفال بيوم اليتيم بسوهاج



جانب من الاحتفالات



جانب من الاحتفالات بيوم اليتيم

الاحتفال بيوم اليتيم بسوهاج



حفل زفاف بيوم اليتيم بسوهاج



الاحتفالا بيوم اليتيم