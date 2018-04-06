صور.. المنوفية تحتفل بيوم اليتيم بقرية الياسمين فى شبين الكوم







المنوفية _ محمد فتحى

شهد اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية احتفالية يوم اليتيم بقرية العلياء بمدينة شبين الكوم بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وجمعية الأورمان الخيرية، تحت رعاية الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، وبحضور الأحمدى الوكيل مديرمديرية التضامن الاجتماعى، ولفيف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية ومشرفى دور الأيتام بنطاق المحافظة.

استعرض عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنشطة الجمعية فى العمل الخيرى على مستوى المحافظة، مؤكدا على أن الاحتفالية تقام على مدار اليوم وتتضمن الفقرة الصباحية تقديم وجبات غذائية ( الإفطار والغذاء ) وتوزيع هدايا وتوفير ألعاب الملاهى بالمجان ليستمتع بها الأطفال، ويتضمن الحفل المسائى حفل زفاف جماعى لعرائس أيتام وتكريم الأمهات المثاليات والطلبة المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم.

وشملت فقرات الحفل المسائى توزيع شهادات تقدير وجوائز مالية لتكريم ( 10 ) أمهات مثاليات و ( 10 ) طلبة متفوقين علميا و( 10 ) من حفظة القرآن الكريم و تنظيم حفل زفاف جماعي ل( 5 ) عرائس أيتام وتقديم مساعدة زواج 7000 ألف جنيه لكل عروس وكذا تكريم الطالبة منار حمزة على حسام الدين الحاصلة على المركز الأول على مستوى الوطن العربى فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء يوسف على ضرورة الاهتمام بالأطفال وإعدادهم نفسيا وتربويا والأخذ بيدهم وتقوية روحهم وعقولهم وزرع الأمل فى نفوسهم ومعاملتهم بصدق وإخلاص حرصا على مستقبلهم، مؤكدا على توفير الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كافة سبل الرعاية لهؤلاء الأطفال، موجها الشكر إلى مشرفى دور الأيتام ومنظمى الحفل لرعايتهم واهتمامهم بالأطفال.

وفى الختام أهدى مدير جمعية الأورمان درع الجمعية للسكرتير العام المساعد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى لدورهم فى توفير كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لتتمكن الجمعية من القيام بأنشطتها ودورها فى دعم العمل الخيرى على مستوى المحافظة.