صور.. المشاركون بمؤتمر باريس يخصصون أكثر من 11 مليار دولار لدعم لبنان

صور.. المشاركون بمؤتمر باريس يخصصون أكثر من 11 مليار دولار لدعم لبنانالجمعة، 06 أبريل 2018 05:54 م
المشاركين مؤتمر باريس
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أفادت مصادر مطلعة بأن المؤتمر الاقتصادى للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات (سيدر) المنعقد اليوم الجمعة بباريس شهد جمع أكثر من 11 مليار دولار لصالح لبنان فى صورة منح وقروض.
يشار إلى أن 37 دولة شاركت فى مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية، ويحمل المؤتمر اسم (باريس ٤) أو (سيدر).
الرئيس الفرنسي
المشاركين في المؤتمر
رئيس وزراء لبنان سعد الحريري
مؤتمر باريس في لبنان
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