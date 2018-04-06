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صور.. المشاركون بمؤتمر باريس يخصصون أكثر من 11 مليار دولار لدعم لبنان

الجمعة، 06 أبريل 2018 05:54 م
صور.. المشاركون بمؤتمر باريس يخصصون أكثر من 11 مليار دولار لدعم لبنان المشاركين مؤتمر باريس


(أ ش أ)
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أفادت مصادر مطلعة بأن المؤتمر الاقتصادى للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات (سيدر) المنعقد اليوم الجمعة بباريس شهد جمع أكثر من 11 مليار دولار لصالح لبنان فى صورة منح وقروض.

يشار إلى أن 37 دولة شاركت فى مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية، ويحمل المؤتمر اسم (باريس ٤) أو (سيدر).

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

 

المشاركين في المؤتمر
المشاركين في المؤتمر

 

رئيس وزراء لبنان سعد الحريري
رئيس وزراء لبنان سعد الحريري

 

مؤتمر باريس في لبنان
مؤتمر باريس في لبنان

 


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