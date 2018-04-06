صور.. ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة فى الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 8

صور.. ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة فى الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 8الجمعة، 06 أبريل 2018 07:35 م
اشتباكات مع قوات الاحتلال
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أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء فى الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 8 فيما بلغ عدد المصابين 1070 فى إحصائية غير نهائية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، فى بيان، إن 1070 مواطنا وصلوا إلى المستشفيات والرعاية الأولية والنقاط الطبية منها 551 مصابا فى الرعاية والنقاط الطبية، و442 مصابا فى مستشفيات الوزارة، و77 فى المستشفيات الأهلية، ومن الإصابات 12 سيدة و48 طفلا، مضيفا أن 25 إصابة وصفت بالخطيرة و239 بالمتوسطة و156 بالطفيفة.
اشتباكات مع الاحتلال
جانب من الاشتباكات
مواجهات مع قوات الاحتلال
فلسطينيون
احتجاجات فى غزة
جانب من الاحتجاجات
جانب من الاشتباكات
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