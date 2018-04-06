صور.. احتفالية كبرى بالإسماعيلية لتكريم الأطفال الأيتام







الإسماعيلية – صبرى غانم

نظم احد الفنادق بالاسماعيلية اليوم الجمعة، احتفالية كبرى للايتام بحضور عدد من اطفال الجمعيات والمدارس وذلك فى إطار حرص الفندق على تفعيل وتنمية المشاركة المجتمعية، وإيماناً بأهمية التكافل والتكامل بين مؤسسات المجتمع كافة بما يخدم الصالح العام وإضفاء البهجة والسرور على الأطفال الأيتام في عيدهم.

وبدأت الاحتفالية من التاسعة صباحاً، وتضمنت فقرات متنوعة من عروض فنية وغنائية ومسابقات وجوائز بالإضافة إلى توزيع الهدايا والحلوى والوجبات المحببة للأطفال، كما استمتع الأطفال بالألعاب المختلفة ووسائل الترفيه بالفندق.

كما تضمنت الاحتفالية الكشف الطبى على اسنان الاطفال وتعريفهم كيفية استخدام الفرشاة والمعجون للحفاظ على اسنانهم وكذلك رعاية الاطفال صحيا عقب الكشف عليهم .

كما تضمنت الاحتفالية فقرة الرسم على الوجه وفقرة سباحة مفتوحة وتسليم الهدايا للاطفال الايتام وتناول وجبتى افطار وغداء للاطفال على مام السباحة الخاص بالفندق.



احتفال الاطفال الايتام



فرحة الاطفال



الاطفال تلعب بالبلالين



جانب من فقرات الاطفال



الاطفال يلعبون



جانب من الاحتفالية



العرائس فى الحفلة



السعادة على وجوه الاطفال



جانب من حفل الايتام بفندق توليب