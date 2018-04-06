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صور.. احتفالية كبرى بالإسماعيلية لتكريم الأطفال الأيتام

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:04 م
صور.. احتفالية كبرى بالإسماعيلية لتكريم الأطفال الأيتام جانب من الاحتفال


الإسماعيلية – صبرى غانم
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 نظم احد الفنادق  بالاسماعيلية اليوم الجمعة، احتفالية كبرى للايتام بحضور عدد من اطفال  الجمعيات والمدارس وذلك فى إطار حرص الفندق على تفعيل وتنمية المشاركة المجتمعية، وإيماناً بأهمية التكافل والتكامل بين مؤسسات المجتمع كافة بما يخدم الصالح العام وإضفاء البهجة والسرور على الأطفال الأيتام في عيدهم.

 وبدأت الاحتفالية من التاسعة صباحاً، وتضمنت فقرات متنوعة من عروض فنية وغنائية ومسابقات وجوائز بالإضافة إلى توزيع الهدايا والحلوى والوجبات المحببة للأطفال، كما استمتع الأطفال بالألعاب المختلفة ووسائل الترفيه بالفندق.

كما تضمنت الاحتفالية الكشف الطبى على اسنان الاطفال وتعريفهم كيفية استخدام الفرشاة والمعجون للحفاظ على اسنانهم وكذلك رعاية الاطفال صحيا عقب الكشف عليهم .

كما تضمنت الاحتفالية فقرة الرسم على الوجه وفقرة سباحة مفتوحة وتسليم الهدايا للاطفال الايتام وتناول وجبتى افطار وغداء للاطفال على مام السباحة الخاص بالفندق.

احتفال الاطفال الايتام
احتفال الاطفال الايتام

 

فرحة الاطفال
فرحة الاطفال

 

الاطفال تلعب بالبلالين
الاطفال تلعب بالبلالين

 

جانب من فقرات الاطفال
جانب من فقرات الاطفال

 

الاطفال يلعبون
الاطفال يلعبون

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

العرائس فى الحفلة
العرائس فى الحفلة

 

السعادة على وجوه الاطفال
السعادة على وجوه الاطفال

 

جانب من حفل الايتام بفندق توليب
جانب من حفل الايتام بفندق توليب

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

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