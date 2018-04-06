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صور.. إقبال كبير على حملة المسح الشامل للأمراض غير المعدية بقوافل الاسكندرية

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:35 ص
صور.. إقبال كبير على حملة المسح الشامل للأمراض غير المعدية بقوافل الاسكندرية جانب من الحملة الطبية


الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية،استمرار المسح الطبي الشامل للأمراض الغير معديه ضغط وسكر بجانب المسح الشامل لفيروس سى والتى شهدت إقبال كبير من المواطنين،وذلك بالقوافل بمناطق الحضره الجديده وبجوار كل من وحده العجمي البحريه ومستشفي العامريه و مستشفي صدر المعموره،بالإضافه إلى وجود 4 نقاط تمركز جدد بالمراكز الصحيه بمراكز المندره ومركز سموحه وابيس 8 والمركز الطبي ببرج العرب.

وقالت دكتورة  عزه الفناجيلي وكيل وزارة الصحة فى بيان لها أن نتائج الحمض النووي الفيروسي  قد اظهرت اصابه 970 مواطن بالفيروس وصرف العلاج لـ294 حاله وتحويل 356 حاله إلي مركز العلاج لعلاجهم مجانا.

وأوضحت عزة أن أعمال الفحص للفيروس والامراض المعديه والاشعه واجراء التحاليل وصرف العلاج  اللازم لهم  مجانا،حيث تبين وجود 208 حاله اصابه بالسكر في النقاط الثمانيه وتم عمل الاحاله لهم.

وأوضحت الفناجيلي أن القوافل الأربعه تعمل من التاسعه صباحا حتي الخامسه مساءا يوميا والنقاط الاربعه الثابته تعمل حتي الثانيه ظهرا.

من جانبها أشارت الدكتورة ميرفت السيد المسئول الاعلامى بالمديرية إلى أنه تم عمل الفحص 721 مواطن من خلال المراكز الثابته و17978مواطنا من خلال القوافل حتي أمس الخميس وبداية من الأول من ابريل تم البدء في عمل مسح للامراض المعديه (سكر وضغط ) في النقاط الثامنيه بجانب المسح للفيروس  ويتم تم تحويل حالات الاصابه بالسكر والضغط الي المستشفيات المركزيه فور ظهور النتيجه وتحويل حالات الاصابه بفيروس سي المكتشفه من النقاط الثابته إلي مراكز العلاج والاستمرار في صرف العلاج لحالات الاصابه المكتشفه بالقوافل.

قوافل طبية (1)
قوافل طبية علاج مرضى الضغط والسكر

 

قوافل طبية (2)
قوافل طبية لعلاج مرضى الضغط والسكر

 

قوافل طبية (3)
قوافل طبية 

 

 

 

 

 
 
 
 

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