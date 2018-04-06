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صور .. إزالة ورد النيل وتجميل حديقة العائلات بفوه استعدادا لشم النسيم

الجمعة، 06 أبريل 2018 06:44 م
صور .. إزالة ورد النيل وتجميل حديقة العائلات بفوه استعدادا لشم النسيم


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، أعمال تجديد سور كونيش النيل وغسيل أرصفه الكورنيش ورى وزراعة حديقة الأمل وإزالة ورد النيل من شاطئ النيل استعداداً لاستقبال أعياد الربيع.

وأكد رئيس مركز ومدينة فوه على تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة لتغطى جميع المناطق، للحفاظ على الأمن والاستقرار الذى تشهده المدينة مع تكثيف التواجد الأمنى حول التجمعات بالحدائق وكورنيش النيل وكذلك المستشفيات ووحده الإطفاء.

ووجه عبد المحسن الأودن، مدير إدارة التموين بضرورة توفير جميع السلع التموينية والخبز والوقود ومتابعة الأسواق خاصة أسواق الأسماك للتأكد من صلاحيتها، مؤكداً أنه أعلن رفع حاله الاستعداد بكامل طاقتها والمتابعه المستمره على مدار الساعه من خلال غرفه العمليات بالوحده لتلقى الشكاوى وحلها فورا

1- الاستعداد لشم النسيم بفوه
الاستعداد لشم النسيم بفوه

 

2- اعمال النظافة بالحدائق بفوه
اعمال النظافة بالحدائق بفوه

 

3- بناء سور على كورنيش نهر النيل بفوه
بناء سور على كورنيش نهر النيل بفوه

 

 


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