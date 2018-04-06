صور.. أقباط أسيوط يحتفلون بالجمعة العظيمة فى ختام أسبوع الآلام

صور.. أقباط أسيوط يحتفلون بالجمعة العظيمة فى ختام أسبوع الآلامالجمعة، 06 أبريل 2018 07:35 م
أقباط أسيوط
إضافة تعليق
اختتم الأقباط بمختلف طوائفهم داخل كنائس ومطرانيات محافظة أسيوط، اليوم، الجمعة، بصلوات أسبوع الآلام بما يعرف باسم الجمعة العظيمة، والتى صلب فيها المسيح على يد اليهود، وفقا للعقيدة المسيحية، والتى تسبق عيد القيامة المجيد أو عيد الفصح.
وحمل شباب كنيسة سانت تريزا بأسيوط، أيقونات السيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، وقاموا بالطواف داخل الكنيسة مرددين بعض من آيات الإنجيل والأدعية، كما حرص آخرون على التبرك بالأيقونات.
كانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت حالة الطوارئ وانتشرت قوات الأمن بمحيط الكنائس والأديرة والشوارع المحيطة بها كما منعت السيارات من الوقف بالشوارع ؛وذلك فى إطارا احتفالات الأقباط بعيد القيامة.
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة