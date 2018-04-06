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صور.. أقباط أسيوط يحتفلون بالجمعة العظيمة فى ختام أسبوع الآلام

الجمعة، 06 أبريل 2018 07:35 م
صور.. أقباط أسيوط يحتفلون بالجمعة العظيمة فى ختام أسبوع الآلام أقباط أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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اختتم الأقباط بمختلف طوائفهم داخل كنائس ومطرانيات محافظة أسيوط، اليوم، الجمعة، بصلوات أسبوع الآلام بما يعرف باسم الجمعة العظيمة، والتى صلب فيها المسيح على يد اليهود، وفقا للعقيدة المسيحية، والتى تسبق عيد القيامة المجيد أو عيد الفصح.

 

وحمل شباب كنيسة سانت تريزا بأسيوط، أيقونات السيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، وقاموا بالطواف داخل الكنيسة مرددين بعض من آيات الإنجيل والأدعية، كما حرص آخرون على التبرك بالأيقونات.

 

كانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت حالة الطوارئ وانتشرت قوات الأمن بمحيط الكنائس والأديرة والشوارع المحيطة بها كما منعت السيارات من الوقف بالشوارع ؛وذلك فى إطارا احتفالات الأقباط بعيد القيامة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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