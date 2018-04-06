صورة اليوم.. فلسطينية تواجه قنابل الاحتلال الإسرائيلى بـ "قناع البصل"







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

شعب مازال يبحث عن وطنه المستقل ويقاوم الاحتلال الإسرائيلى الذى يقتل ويصيب مدنيين لا يحملون سوى الحجارة والنبال، يحلم يوما تلو الآخر بالعودة إلى حدود 1948 وحقهم فى دولة حرة مستقلة.

صورة التقطها مصور وكالة رويترز للأنباء لامرأة فلسطينية تجسد معانى الإصرار والعزيمة والإيمان بالوطن الحر، حيث قامت بوضع قطعة من البصل داخل زجاج بلاستيك مع تخيطه أحرفه بالقماش كى لا يجرح وجهها، فى براعة وفطنة لم تخطر على بال جنود الاحتلال الإسرائيلى الذين يستخدمون الغاز المسيل للدموع ويطلقون الرصاص الحى ضد مسيرات الفلسطينيين فى "جمعة الكاوتشوك".

صورة ترسم فى الأذهان شعب نزع الخوف من داخله وواجه طغيان احتلال لا يفرق بين طفل ولا امرأة ولا عجوز ولا شاب ولا معاق، فلسطينيون لا يهتمون بأعداد الشهداء قدر اهتمامهم بعودة بلادهم وحدودهم.