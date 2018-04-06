س و ج.. القصة الكاملة لاحتجاجات "جمعة الكاوتشوك" فى فلسطين







إعداد محمد سعودى

أسفرت المواجهات العنيفة بين المحتجين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الجمعة الثانية من مسيرة العودة - التى اطلق عليها "جمعة الكاوتشوك"- إلى 8 شهداء وإصابة 1070 فى إحصائية غير نهائية، ومن ثم فإن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 24 شخصا منذ يوم الجمعة الماضى، وذلك فى أكثر الأيام دموية منذ حرب 2014.

وفيما يلى نستعرض القصة الكاملة للأحداث الدائرة فى غزة خلال الأيام القليلة الماضية حتى اليوم فى"جمعة الكاوتشوك".

س.. ماذا حدث فى غزة قبل أسبوع؟

خرج عشرات آلاف الفلسطينيين، الجمعة الماضى، فى 5 مواقع رئيسية بقطاع غزة للبدء للمشاركة فى "مسيرة العودة" السلمية التى تعد من أكبر الاحتجاجات التى شهدتها غزة منذ سنوات.

وفيما أقام غالبية المحتجين فعاليات اجتماعية مثل حفلات زفاف أو رقص أو إقامة صلاة الجامعة، لكن الاحتلال الإسرائيلى أطلق الجيش الرصاص الحى وقتل نحو 18 فلسطينيا وأصاب المئات بجروح.



احتجاجات فى غزة

س.. ما هى مطالب الفلسطينيين فى هذه الاحتجاجات؟

يطالب الفلسطينيون فى هذه الاحتجاجات الغاضبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضى التى أجبروا على الخروج منها خلال حرب 1948. وتدعم الأمم المتحدة ذلك فى أحد قراراتها الذى لم ينفذ مطلقا، بينما يعيش نحو 5 ملايين لاجئ فى الضفة الغربية المحتلة وغزة والدول المجاورة لفلسطين.

س.. هل ستستمر الاحتجاجات فى غزة؟

نعم.. قد تستمر الاحتجاجات حتى منتصف مايو وهو الموعد الذى حددته واشنطن لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعدما أثار قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نقل السفارة غضب الفلسطينيين.



جانب من الاحتجاجات

س.. ماذا عن احتجاجات الجمعة الثانية من مسيرة العودة؟

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء فى الجمعة الثانية من مسيرة العودة إلى 8 فيما بلغ عدد المصابين 1070 فى إحصائية غير نهائية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، فى بيان، إن 1070 مواطنا وصلوا إلى المستشفيات والرعاية الأولية والنقاط الطبية منها 551 مصابا فى الرعاية والنقاط الطبية، و442 مصابا فى مستشفيات الوزارة، و77 فى المستشفيات الأهلية، ومن الإصابات 12 سيدة و48 طفلا، مضيفا أن 25 إصابة وصفت بالخطيرة و239 بالمتوسطة و156 بالطفيفة.

س.. من دعا إلى الاحتجاجات فى غزة؟

المسيرات التى تخرج فى غزة نظمت بشكل مستقل، كما أن حركة حماس واحدة من عدة جماعات مشاركة فى المظاهرات.



مواجهات مع قوات الاحتلال

س.. هل قررت سلطات الاحتلال منع إدخال إطارات السيارات إلى غزة؟

أكد رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع لغزة رائد فتوح، إن "الاحتلال الإسرائيلى ألغى تنسيق إدخال عدد من الشاحنات التى كان من المقرر أن تورد إطارات سيارات إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الأحد القادم".



وقال فتوح - فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة - إنه كان من المقرر إدخال 4 شاحنات، إلا أن الاحتلال قرر وقفها بشكل مفاجئ وغير مبرر.. واصفا القرار بأنه يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الفلسطينى بقطاع غزة ويعرض سلامة المواطنين وأصحاب المركبات للخطر، لعدم تجديد إطارات سياراتهم المهترئة.

س.. ماذا قالت الأمم المتحدة حول أحداث العنف فى غزة؟

صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس يتابع بقلق الاحتجاجات فى غزة ويحث كل الأطراف على ضبط النفس وتجنب المواجهة.

وأخبر دوجاريك الصحفيين بأن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، على اتصال ببعض الأشخاص هناك لتعزيز الرسالة حول ضرورة السماح بالتظاهر السلمي، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وفى وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والاتحاد الأوروبى وعدد من الجهات الأخرى إلى إجراء تحقيق مستقل فى عمليات القتل الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

س.. ماذا كان الرد الإسرائيلى حول هذا التحقيق المستقل؟

رفضت السلطات الإسرائيلية دعوات إجراء تحقيق مستقل مع استمرارها فى قتل المتظاهرين فى غزة.

س.. ما تعليق الأزهر الشريف حول أحداث غزة الأخيرة؟

أدان الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، استمرار قمع قوات الاحتلال الصهيونى، لمسيرات العودة الكبرى، التى نظمها أبناء الشعب الفلسطينى، حيث أعرب عن استغرابه الصمت الدولى تجاه جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى، إذ شكل فشل المجتمع الدولى ومؤسساته فى إدانة المذبحة التى ارتكبتها قوات الاحتلال، يوم الجمعة الماضى، ضد المتظاهرين السلميين، غطاءً للكيان الصهيونى كى يواصل جرائمه.