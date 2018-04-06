سفير السعودية لدى واشنطن: ميليشيا الحوثى تطيل معاناة شعب اليمن

سفير السعودية لدى واشنطن: ميليشيا الحوثى تطيل معاناة شعب اليمنالجمعة، 06 أبريل 2018 08:00 ص
الوضع فى اليمن - أرشيفية
إضافة تعليق
أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى أمريكا الأمير خالد بن سلمان، أن ميليشيات الحوثى تطيل أمد معاناة الشعب اليمنى.
وقال الأمير خالد بن سلمان فى تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- أوردتها قناة "العربية "، الجمعة - إن ما قامت به ميليشا الحوثى المدعومة من إيران من هجوم إرهابى على ناقلة نفط تجارية فى أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما فى العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".
وكان المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكي، أعلن فى وقت سابق تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم من قبل ميليشيات الحوثى بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية .
إضافة تعليق
مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة