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سفير السعودية لدى واشنطن: ميليشيا الحوثى تطيل معاناة شعب اليمن

الجمعة، 06 أبريل 2018 08:00 ص
سفير السعودية لدى واشنطن: ميليشيا الحوثى تطيل معاناة شعب اليمن الوضع فى اليمن - أرشيفية


أ ش أ
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أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى أمريكا الأمير خالد بن سلمان، أن ميليشيات الحوثى تطيل أمد معاناة الشعب اليمنى.

وقال الأمير خالد بن سلمان فى تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- أوردتها قناة "العربية "، الجمعة - إن ما قامت به ميليشا الحوثى المدعومة من إيران من هجوم إرهابى على ناقلة نفط تجارية فى أحد أكثر المعابر البحرية ازدحاما فى العالم هو أكبر دليل على انتهاكهم للقوانين الدولية وتصميمهم على التصعيد وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

وكان المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكي، أعلن فى وقت سابق تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم من قبل ميليشيات الحوثى بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية .

 

 

 


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