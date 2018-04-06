رفع حالة الطوارئ وتجهيز فرق الانتشار السريع إستعداداً لشم النسيم بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ومنع الأجازات والراحات للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع، وذلك فى إطار الاستعدادات التى تشهدها محافظة الأقصر للاحتفال بأعياد القيامة وشم النسيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على عمل غرفة العمليات بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات، مضيفاً أنه تم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات اضافية، وأيضاً توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

وأوضح الدكتور عبد الجواد، أنه تم التأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة "الأشعة – المعمل- بنك الدم" خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وجاهزية كافة أجهزة أقسام الحالات الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

كما أشار إلى أنه من المقرر تواجد عيادة متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة فى الأماكن التى تشهد ازدحاماً من المواطنين ومنها كورنيش النيل، وساحة أبو الحجاج، وغيرها من الميادين الرئيسية، لتلقى أى حالات طارئة والتدخل الفورى، وذلك حرصاً على أرواح المواطنين.