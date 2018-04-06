رئيس جامعة طنطا : الأحد المقبل اجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد







الغربية - احمد زيادة

قرر الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، منح أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أجازه يوم الأحد القادم الموافق 8 ابريل بمناسبة عيد القيامة المجيد، باستثناء العاملين بالمستشفيات الجامعية، هذا بالإضافة إلى الإجازة الرسمية لشم النسيم يوم الاثنين القادم.

وقال سبع، في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة : أن أجازة يوم الأحد إيماناً منا بمشاركة إخواننا الأقباط أعيادهم وبث روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الغالي

. وفي سياق متصل ، تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة، داعياً المولى القدير أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.