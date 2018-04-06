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رئيس جامعة طنطا : الأحد المقبل اجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:30 م
رئيس جامعة طنطا : الأحد المقبل اجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد مجدى سبع رئيس جامعه طنطا


الغربية - احمد زيادة
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قرر الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، منح أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أجازه يوم الأحد القادم الموافق 8 ابريل بمناسبة عيد القيامة المجيد، باستثناء العاملين بالمستشفيات الجامعية، هذا بالإضافة إلى الإجازة الرسمية لشم النسيم يوم الاثنين القادم.
 
وقال سبع، في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة : أن أجازة يوم الأحد إيماناً منا بمشاركة إخواننا الأقباط أعيادهم وبث روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الغالي
 
. وفي سياق متصل ، تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة، داعياً المولى القدير أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

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