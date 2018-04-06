دمياط تعلن الطوارىء لاستقبال شم النسيم







دمياط-معتز الشربينى

استعدت محافظة دمياط لاستقبال أعياد شم النسيم، حيث تم إعلان الطوارىء بمختلف القطاعات، وفى مقدمتها مصيف رأس البر، الذى بدأ يتوافد عليه الآلاف لقضاء شم النسيم على شواطئه.

وقال سمير عثمان مدير عام التموين لـ"اليوم السابع" إنه تم التنسيق مع العقيد عماد معوض رئيس مباحث التموين والطب البيطرى والصحة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق بالمدينة من أجل إحكام الرقابة على المعروض من الفسيخ والأسماك المملحة، لضمان صلاحيتها مع استمرار العمل بالمخابز طوال 24 ساعة وزيادة كميات المواد البترولية وأسطوانات الغاز، وخاصة بأسواق مدينة رأس البر.

وأضاف المهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات نحو عدم انقطاع التيار الكهربائى مع توفير الحلول البديلة فى حالة وجود أية أعطال.

ومن ناحية أخرى، قام العميد حازم راتب مدير إدارة مرور دمياط بوضع خطة مرورية على مداخل ومخارج مدينة رأس البر يتم تنفيذها اعتبارا من اليوم الجمعة وتشمل تكثيف الخدمات فى الميادين والشوارع بعد زيادة أفراد الخدمات لمواجهة الحركة المرورية المزدحمة.

وفى إطار استعدادات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لموسم شم النسيم، قال مجدى خاطر القائم بعمل رئيس مدينة رأٍس البر أنه تم رفع درجة الاستعداد، ومنع كافة الإجازات، مشيرًا إلى أنه تم بدء العمل على الشاطئ وتدعيمه بـ100 رجل إنقاذ لتأمين رواد المدينة و6 لنشات سريعة، و2 موتوسيكل مائى وإقامة 4 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 مناطق لتواجد عربات الإسعاف وتجهيز الشاطىء ودورات المياه المجانية، وتم انتظام العمل على الشاطئ لاستقبال رواد المدينة.