video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 07:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دمياط تعلن الطوارىء لاستقبال شم النسيم

الجمعة، 06 أبريل 2018 06:44 م
دمياط تعلن الطوارىء لاستقبال شم النسيم رأس البر


دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق

استعدت محافظة دمياط لاستقبال أعياد شم النسيم، حيث تم إعلان الطوارىء بمختلف القطاعات، وفى مقدمتها مصيف رأس البر، الذى بدأ يتوافد عليه الآلاف لقضاء شم النسيم على شواطئه.

وقال سمير عثمان مدير عام التموين لـ"اليوم السابع" إنه تم التنسيق مع العقيد عماد معوض رئيس مباحث التموين والطب البيطرى والصحة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق بالمدينة من أجل إحكام الرقابة على المعروض من الفسيخ والأسماك المملحة، لضمان صلاحيتها مع استمرار العمل بالمخابز طوال 24 ساعة وزيادة كميات المواد البترولية وأسطوانات الغاز، وخاصة بأسواق مدينة رأس البر.  

وأضاف المهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات نحو عدم انقطاع التيار الكهربائى مع توفير الحلول البديلة فى حالة وجود أية أعطال.

ومن ناحية أخرى، قام العميد حازم راتب مدير إدارة مرور دمياط بوضع خطة مرورية على مداخل ومخارج مدينة رأس البر يتم تنفيذها اعتبارا من اليوم الجمعة وتشمل تكثيف الخدمات فى الميادين والشوارع بعد زيادة أفراد الخدمات لمواجهة الحركة المرورية المزدحمة.

وفى إطار استعدادات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لموسم شم النسيم، قال مجدى خاطر القائم بعمل رئيس مدينة رأٍس البر أنه تم رفع درجة الاستعداد، ومنع كافة الإجازات، مشيرًا إلى أنه تم بدء العمل على الشاطئ وتدعيمه بـ100 رجل إنقاذ لتأمين رواد المدينة و6 لنشات سريعة، و2 موتوسيكل مائى وإقامة 4 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 مناطق لتواجد عربات الإسعاف وتجهيز الشاطىء ودورات المياه المجانية، وتم انتظام العمل على الشاطئ لاستقبال رواد المدينة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على خطة الشباب والرياضة بدمياط للمشاركة فى احتفالات أعياد الربيع

اخبار دمياط

دمياط

راس البر

شم النسيم

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة