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"جيش الإسلام": لا نريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا

الجمعة، 06 أبريل 2018 10:28 م
"جيش الإسلام": لا نريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا القيادى فى تنظيم "جيش الإسلام" محمد علوش


(أ ش أ)
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أكد القيادى فى تنظيم "جيش الإسلام" محمد علوش أن جماعته لا تريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع حول مدينة دوما فى الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال علوش فى حديث لقناة "العربية الحدث" الاخبارية اليوم الجمعة: "نحن ندافع عن أنفسنا وما زلنا ندعو للجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى نصل إلى حل منطقى عادل يؤدى إلى حقن دماء المدنيين".

وأضاف المتحدث باسم "جيش الإسلام" أن لواء المدفعية والصواريخ التابع للتنظيم يستهدف القوات الحكومية ردا على هجومها ضد المسلحين والمدنيين فى المنطقة.

ويأتى هذا التصريح بعد ساعات من استئناف المواجهات بين مسلحى "جيش الإسلام" وقوات الجيش السورى فى مزارع دوما تتزامن مع غارات طيران القوات الحكومية على عناصر التنظيم فى المدينة.

 


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