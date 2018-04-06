تكريم الأيتام وحفظة القرآن وحفل زفاف لـ10 عرائس بكفر الشيخ.. غدا

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد نادى القوات المسلحة، يوم السبت المقبل، حفل زفاف جماعى لـ10 عرائس أيتام، وحفل للترفيه عن 300 طفل يتيم، تنظمه جمعية الأورمان برئاسة اللواء ممدوح شعبان بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير الأمن، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية وأعضاء مجلس النواب.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان،، إنه سيتم تسليم شيكات لـ68 عريسا وعروسة للفتيات اليتيمات وتقديم هدايا عينية، وستشهد الحفلة فقرات عديدة منها التنورة وفقرات فنون شعبية، كما سيتم فيها تكريم لـ10 من الأطفال الأيتام المتفوقين، وتكريم 10 حفظة قرآن كريم و10 من الأمهات المثاليات.