"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول على قطاع الاسماعلية في مسابقة اوائل الطلبة







دمياط معتز الشربينى

أعلن السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، حصول التربية والتعليم بالمحافظة علي المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني، معربا عن شكره وتقديره لكل ما يقدمه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط من توجيهات ودعم كامل للارتقاء بمستوى التعليم الفني وذلك لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة،

كما تقدم بالتهاني للمهندس أشرف السندروسى مدير عام التعليم الفنى ولإدارة التعليم التجاري بالديوان و ذلك لحصول مدرسة كفر البطيخ التجارية على المركز الأول على مستوى قطاع الاسماعيلية فى مسابقة أوائل الطلبة ومواجهة هى الأقوي بين محافظات القطاع الثمانية محافظات السويس والشرقية والإسماعلية ودمياط وبورسعيد والبحر الاحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك فى جميع الشعب.

وأكد "سويلم" أن مديرية التربية والتعليم بدمياط حريصة على الاهتمام برعاية أبنائها من الفائقين والمتميزين وخاصة من طلاب المدارس الفنية ، وذلك للارتقاء بهم ودعم وتنمية ما لديهم من مواهب واستعدادات وقدرات من أجل الإسهام بشكل جيد وفعال في إعداد جيلٍ قادرٍ علي الابتكار والتطوير والبحث العلمي يشارك في تطوير المجتمع ودعم ركائز التنمية الشاملة في هذا الوطن.

و وجه "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير للطلاب الأوائل ولمديرة المدرسة منورة مرسى ، متمنيا لهم التوفيق فى مستقبلهم، وبذل أقصى ما فى وسعهم للتقدم والنجاح.

وأشاد سويلم بمدى تألق الطلاب وتميزهم وتحليهم بروح الفريق، مؤكدًا على أنهم المستقبل و يحملون رسالة البناء على عاتقهم معتمدين على إيمانهم بربهم واثقين بدورهم حاملين في قلوبهم وعقولهم حب الوطن، موجهًا التحية إلى كل أب وأم ومعلم ساهم في دعم هؤلاء الطلاب.