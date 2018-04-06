تعرف فى 10 معلومات على استعدادات محافظة البحر الأحمر لشم النسيم

تعرف فى 10 معلومات على استعدادات محافظة البحر الأحمر لشم النسيمالجمعة، 06 أبريل 2018 11:56 ص
استعدت محافظة البحر الأحمر، لاستقبال زوارها خلال أعياد الربيع، حيث التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بقيادات المحافظة لبحث الاستعدادات لشم النسيم، وكانت تلك الاستعدادت كتالى:
1- توفير سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات وخاصة بالقرب من الشواطئ العامة
2 - توفير كافة الأدوية بالوحدات الصحية والمستشفيات ومنع اجازات الأطباء وطاقم التمريض
3- مضاعفة الحملات التفتيشية على المواد الغذائية وخاصة الأسماك المملحة فى جميع الأسواق
4- نشر التوعية الصحية على الأهالى عبر الصفحات الرسمية للمحافظة والمديريات المعنية لتشمل كافة الإرشادات الصحية عن كيفية تجنب اضرار المأكولات الشهيرة فى أعياد الربيع .
5- توفير الخدمات الأمنية وانتشار أفراد الأمن بالأماكن المزدحمة بالزائرين لتوفير الحماية المتكاملة للأهالى والزائرين واتخاذ اجراءات قانونية صارمة لمن يتعدى على حقوق الغير بالقول او الفعل.
6- تنفيذ حملات للرادار على جميع الطرق المؤدية للمحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين مع سحب التراخيص عند تكرار المخالفة مرة اخرى .
7- وجه المحافظ الطب الوقائى وجمعية هيبكا بتطهير كافة حاويات القمامة
8- توفير الخدمات اللازمة من مياه وكهربا بمختلف الشواطئ وأماكن التنزه قبل تواجد الزائرين .
9- زيادة أعداد المنقذين بالشواطئ العامة والخاصة بمدن المحافظة المختلفة
10 - تكثيف عمالة النظافة للحفاظ على النظافة المستمرة للمدينة وخاصة على الشواطئ
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