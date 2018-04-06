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الجمعة، 06 أبريل 2018 12:56 م
خالد صلاح
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تعرف فى 10 معلومات على استعدادات محافظة البحر الأحمر لشم النسيم

الجمعة، 06 أبريل 2018 11:56 ص
تعرف فى 10 معلومات على استعدادات محافظة البحر الأحمر لشم النسيم شواطىء البحر الأحمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
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استعدت محافظة البحر الأحمر، لاستقبال زوارها خلال أعياد الربيع، حيث التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بقيادات المحافظة لبحث الاستعدادات لشم النسيم، وكانت تلك الاستعدادت كتالى:

 

1-  توفير سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات وخاصة بالقرب من الشواطئ العامة

 

2 - توفير كافة الأدوية بالوحدات الصحية والمستشفيات ومنع اجازات الأطباء وطاقم التمريض

 

3-  مضاعفة الحملات التفتيشية على المواد الغذائية وخاصة الأسماك المملحة فى جميع الأسواق

 

4-  نشر التوعية الصحية على الأهالى عبر الصفحات الرسمية للمحافظة والمديريات المعنية  لتشمل كافة الإرشادات الصحية عن كيفية تجنب اضرار المأكولات الشهيرة فى أعياد الربيع .

 

5-  توفير الخدمات الأمنية وانتشار أفراد الأمن بالأماكن المزدحمة بالزائرين لتوفير الحماية المتكاملة للأهالى والزائرين واتخاذ اجراءات قانونية صارمة لمن يتعدى على حقوق الغير بالقول او الفعل.

 

6- تنفيذ حملات للرادار على جميع الطرق المؤدية للمحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين مع سحب التراخيص عند تكرار المخالفة مرة اخرى .

 

7- وجه المحافظ  الطب الوقائى وجمعية هيبكا بتطهير كافة حاويات القمامة

 

8-  توفير الخدمات اللازمة من مياه وكهربا  بمختلف الشواطئ وأماكن التنزه  قبل تواجد الزائرين .

 

9- زيادة أعداد المنقذين بالشواطئ العامة والخاصة بمدن المحافظة المختلفة

 

10 -  تكثيف عمالة النظافة  للحفاظ على النظافة المستمرة للمدينة وخاصة على الشواطئ

 

 


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