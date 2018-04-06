تعرف فى 10 معلومات على استعدادات محافظة البحر الأحمر لشم النسيم







البحر الأحمر - عماد عرفة

استعدت محافظة البحر الأحمر، لاستقبال زوارها خلال أعياد الربيع، حيث التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بقيادات المحافظة لبحث الاستعدادات لشم النسيم، وكانت تلك الاستعدادت كتالى:

1- توفير سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات وخاصة بالقرب من الشواطئ العامة

2 - توفير كافة الأدوية بالوحدات الصحية والمستشفيات ومنع اجازات الأطباء وطاقم التمريض

3- مضاعفة الحملات التفتيشية على المواد الغذائية وخاصة الأسماك المملحة فى جميع الأسواق

4- نشر التوعية الصحية على الأهالى عبر الصفحات الرسمية للمحافظة والمديريات المعنية لتشمل كافة الإرشادات الصحية عن كيفية تجنب اضرار المأكولات الشهيرة فى أعياد الربيع .

5- توفير الخدمات الأمنية وانتشار أفراد الأمن بالأماكن المزدحمة بالزائرين لتوفير الحماية المتكاملة للأهالى والزائرين واتخاذ اجراءات قانونية صارمة لمن يتعدى على حقوق الغير بالقول او الفعل.

6- تنفيذ حملات للرادار على جميع الطرق المؤدية للمحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين مع سحب التراخيص عند تكرار المخالفة مرة اخرى .

7- وجه المحافظ الطب الوقائى وجمعية هيبكا بتطهير كافة حاويات القمامة

8- توفير الخدمات اللازمة من مياه وكهربا بمختلف الشواطئ وأماكن التنزه قبل تواجد الزائرين .

9- زيادة أعداد المنقذين بالشواطئ العامة والخاصة بمدن المحافظة المختلفة

10 - تكثيف عمالة النظافة للحفاظ على النظافة المستمرة للمدينة وخاصة على الشواطئ