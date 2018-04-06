تعرف على خطة الشباب والرياضة بدمياط للمشاركة فى احتفالات أعياد الربيع







دمياط-معتز الشربينى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط استعدادها لاستقبال الاحتفالات أعياد الربيع.

وقال علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياض بدمياط لـ"اليوم السابع" إنه تم إعداد خطة متنوعة للمشاركة فى الاحتفال بيوم شم النسيم تتضمن :-

إدارة الشباب :

- إعداد بانفلت توزع على الزائرين لمدينة رأس البر تبرز أهم المعالم السياحية والأثرية للمدينة فى مدخل ومخارج المصيف

- توزيع أكياس لجمع القمامة على رواد مدينة رأس البر

- عمل عدد (2) بنر بمدخل المدينة ومدخل اللسان يتضمن الترحيب وإرشادات الزائرين

إدارة الرياضة :

- تنظيم قافلة رياضية بشاطئ بلاج 101 تشمل ألعاب ( قدم خماسي - كرة طائرة - شد حبل - تنس طاولة - العاب ترويحية )

- وتوزيع تيشيرتات علي الفائزين. بالمسابقات المختلفة من رواد المصيف

وأضاف جاد أنه سيتم تنظيم كرنفال بمعرفة الشباب التابعين للطلائع ومراكز الشباب على امتداد شاطئ البلاج للترحيب بالزائرين وحثهم على المشاركة فى الأنشطة التي تقدمها الشباب والرياضة احتفالا بهذه المناسبة.