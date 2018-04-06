تعرف على توزيع 144 تأشيرة حج من التضامن الاجتماعى لمدن الأقصر







الأقصر - أحمد مرعى

أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر عن ظهور نتيجة قرعة الحج على مستوى جمعيات الجمهورية فى مؤسسة تيسير الحج والعمرة لهذا العام، حيث وقع الاختيار على 144 حاجا من محافظة الأقصر.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر أن نتيجة قرعة الحج على مستوى جمعيات الجمهورية فى مؤسسة تيسير الحج والعمرة أعلنت بمقر وزارة التضامن بالقاهرة بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذى لمؤسسة تيسير الحج والعمرة والدكتورة عبير الحلو مستشارة الوزيرة للمعلومات وجميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية، وقد تقرر سفر حجاج محافظة الأقصر على المستوى الثالث، على أن يسدد الحجاج التكاليف حتى يوم 19 من أبريل الجارى، كما تقرر إبرام العقود بين المديرية والحجاج بمقر المديرية بشرط أن يتقدم الحاج أو الحاجة بنفسهما.

وأضاف عبيد أن الـ144 حالة التى تم اختيارها تتضمن 47 حالة من مركز ومدينة إسنا، و13 حالة من مركز ومدينة الطود، و5 حالات من مركز ومدينة الزينية، و6 حالات من مركز ومدينة القرنة، و25 حالة من مركز ومدينة أرمنت، و9 حالات من مركز ومدينة البياضية، و32 حالة من مركز ومدينة الأقصر بالإضافة إلى 4 حالات إنسانية و3 مشرفين.