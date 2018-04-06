"تضامن الاسكندرية " : فريق إغاثة كامل يتابع حادث عقار سيدى جابر المنهار

أكد محمد كمال الدين حجاجى،وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية على أنه أصدر توجيهات بالتوجه السريع لفريق الإغاثة بالمديرية وفريق إغاثة مؤسسة التكافل الاجتماعي للتوجه لمكان موقع عقار سيدى جابر المنهار فجر اليوم.

وأشار بيان صادر من مديرية التضامن بالاسكندرية اليوم أن وكيل الوزارة مازال يتابع الحادث منذ الساعه السابعه صباحا حتى الان،للوقوف على آخر التطورات في هذا الشأن وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من المديرية علي أكمل وجه.

يذكر أن انهيار عقار بمنطقة مصطفى كامل وقع بجوار السكة الحديد شرق الإسكندرية فجر اليوم حيث تبين أن العقار مكون من 7 طوابق في 4 شارع القدس متفرع من شارع إبراهيم الشريف وأنه صدر له قرار إخلاء ادارى من حي شرق وتم إخلاء السكان والمنقولات،وما زالت فرق الانقاذ تواصل البحث عن 4 أشخاص واستخراجهم من تحت الانقاض.