"تضامن الأقصر" تحتفل بيوم اليتيم بتنظيم زفاف يتيمات وتكريم أمهات وحفظة قرآن

أوضح عبيد أن الاحتفالية ستتضمن تنفيذ زفاف لعدد 26 يتيمة وتسليم شيكات بقيمة 10آلاف جنيه لكل منهن، كما سيتم تنظيم حفل زفاف جماعى لعدد 5 منهن، كما ستتضمن الاحتفالية تكريم 5 أمهات مثاليات ، وتكريم 10 من حفظة القرآن الكريم ، و 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن حصلوا على المراكز الأولى بالبطولات الرياضية ، و 10 أطفال من أبناء المحافظة الأيتام المتفوقين دراسياً .