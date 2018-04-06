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الجمعة، 06 أبريل 2018 09:54 ص
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"تضامن الأقصر" تحتفل بيوم اليتيم بتنظيم زفاف يتيمات وتكريم أمهات وحفظة قرآن

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:24 ص
"تضامن الأقصر" تحتفل بيوم اليتيم بتنظيم زفاف يتيمات وتكريم أمهات وحفظة قرآن محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار احتفالات محافظة الأقصر بيوم اليتيم تنظم المديرية مساء اليوم بالاشتراك مع جمعية الأورمان احتفالية بقصر ثقافة الأقصر تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر.
 

أوضح عبيد أن الاحتفالية ستتضمن تنفيذ زفاف لعدد 26 يتيمة وتسليم شيكات بقيمة 10آلاف جنيه لكل منهن، كما سيتم تنظيم حفل زفاف جماعى لعدد 5 منهن، كما ستتضمن الاحتفالية تكريم 5 أمهات مثاليات ، وتكريم 10 من حفظة القرآن الكريم ، و 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن حصلوا على المراكز الأولى بالبطولات الرياضية ، و 10 أطفال من أبناء المحافظة الأيتام المتفوقين دراسياً .

 


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