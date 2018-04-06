"تضامن الأقصر" تحتفل بيوم اليتيم بتنظيم زفاف يتيمات وتكريم أمهات وحفظة قرآن

"تضامن الأقصر" تحتفل بيوم اليتيم بتنظيم زفاف يتيمات وتكريم أمهات وحفظة قرآنالجمعة، 06 أبريل 2018 09:24 ص
محمد بدر محافظ الأقصر
إضافة تعليق
أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار احتفالات محافظة الأقصر بيوم اليتيم تنظم المديرية مساء اليوم بالاشتراك مع جمعية الأورمان احتفالية بقصر ثقافة الأقصر تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر.
أوضح عبيد أن الاحتفالية ستتضمن تنفيذ زفاف لعدد 26 يتيمة وتسليم شيكات بقيمة 10آلاف جنيه لكل منهن، كما سيتم تنظيم حفل زفاف جماعى لعدد 5 منهن، كما ستتضمن الاحتفالية تكريم 5 أمهات مثاليات ، وتكريم 10 من حفظة القرآن الكريم ، و 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة ممن حصلوا على المراكز الأولى بالبطولات الرياضية ، و 10 أطفال من أبناء المحافظة الأيتام المتفوقين دراسياً .
إضافة تعليق
مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة