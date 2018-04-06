video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 37 قضية تموينية فى حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمنوفية

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:29 م
تحرير 37 قضية تموينية فى حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمنوفية حملة تموينية - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر والضاء على المخالفات.

أسفرت الحملة عن ضبط 37 قضية متنوعة، شملت 22 قضية عدم الإعلان عن الأسعار لمحلات تجارية، 4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 4 قضايا عدم وجود سجل تجارى، قضيتين تقرير إنتاج خبز نقص الوزن لمخبز بلدى، قضيتين عدم مزاولة النشاط فى الأوقات الرسمية لمستودع غاز.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية إدارة محطة تموين سيارات بدون ترخيص وتجميع مواد بترولية واعادة بيعها فى السوق السوداء، حملت رقم 3744 جنح مركز منوف  لسنه 2018  ضد " أ . و . ع " مسئول عن محطة تموين سيارات دائرة المركز، وتم ضبط  1350 لتر سولار و1200 لتر بنزين و900 كجم زيت سيارات. 

وحررت الحملة قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر حملت رقم 2237 جنح قسم منوف لسنة 2018 ضد " أ . م . ح " مسئول عن معمل طرشى دائرة القسم، وتم ضبط 2 طن ملح، وقضية حيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر حملت رقم 2236 جنح قسم منوف لسنة 2018 ضد " ع . م . م " مسئول عن محل لحوم وأسماك مجمدة دائرة القسم، وتم ضبط  500 كجم رنجة، كما تم تنفيذ 8 حكم غرامات بإجمالي 550 جنيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 20 صندوق رنجة مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

حملات

مخالفات




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة