تحرير 25 محضر واعدام كميات من الرنجة فى حملات قبل شم النسيم بالإسكندرية

تحرير 25 محضر واعدام كميات من الرنجة فى حملات قبل شم النسيم بالإسكندريةالجمعة، 06 أبريل 2018 11:53 ص
إعدام 188 كجم سردين و رنجة فاسدة بالاسكندرية
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شددت الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية على تكثيف حملات الرقابة على الأغذية استعدادا لاحتفالات شم النسيم،حيث شن قطاع مراقبة الأغذيه بالعامرية برئاسة سعيد صابر حملات تفتيشية علي منطقة النهضه بالعامرية،بالتنسيق مع مباحث تموين العامريه.
وكما تم سحب11عينه وتحرير25 محضر جنحه صحيه،كما تم إعدام 188كجم أغذيه عباره عن رنجه سردين مملح هريسه مكشوفه بالاسواق.
وأكدت مديرية الصحة فى بيان لها أنة جاري اعداد ورفع تقارير مفصلة بالعينات الخاصه بالاسماك المملحه.
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