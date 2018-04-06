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بيطرى بورسعيد يعلن تحصين 13 ألفا من الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الجمعة، 06 أبريل 2018 05:00 ص
بيطرى بورسعيد يعلن تحصين 13 ألفا من الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع قوافل بيطريه-ارشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أكد الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة الطب البيطرى ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه جارى الإعداد لتحصين الحيوانات من الأبقار والماعز خلال الحملة القومية الأولى التى تبدأ 10 إبريل الجارى وتنتهى 10 مايو المقبل 2018 بقرى جنوب وشرق بورسعيد .

ولفت عيسى أن الحملة القومية تحت إشراف الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية و تستمر على مدار 30 يوما لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فضلا عن التحصين و التسجيل والترقيم لـ13 ألفا من الأبقار والماعز للوصول إلى المستهدف لحماية الثروة الحيوانية.

وقال عيسى إن هناك فريقا من الإرشاد يصاحب الحملة القومية لتوعية المربين بأهمية التحصينات باعتبارها ثروة حيوانية ومن ثم فإن الدولة تقوم بإنشاء الوحدات البيطرية التى تعتبر ركيزة أساسية لرعاية حيوانات المربين وتنفيذ سياسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الطموحة لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من خلال التوسعات فى الوحدات البيطرية التى يعمل بها أطباء بيطريون ذوى كفاءة عالية .

وأضاف أن الحملة القومية سوف تجوب قرى سهل الطينة وقرية "4" , "7" وقرى بحر البقر والوحدات البيطرية بمنطقة "عايش" و"البليسى" و"المختار" و"القابوطى" و"الكنيسى" بقرى غرب بورسعيد لمزيد من الرعاية البيطرية لحيوانات المزرعة.

وتابع أن هناك متابعات متواصلة للتأكد من سلامة مزارع الدواجن من خلال سحب عينات ما قبل البيع من 13 مزرعة دواجن من بينهم 8 مزارع بقرى الغرب و5 مزارع بقرى الجنوب للتأكد من مدى إصابتها بأنفلونزا الطيور فضلا عن الرقابة المستمرة للمزارع للوقوف على بيئة العمل مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة الصحية فى أماكن العمل للمساهمة فى مكافحة هذا المرض وآثاره السيئة على الاقتصاد الوطنى.

 


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