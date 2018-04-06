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بريطانيا تقدم 40 مليون جنيه استرلينى للبنان لتعزيز التنمية الإقتصادية

الجمعة، 06 أبريل 2018 03:17 م
بريطانيا تقدم 40 مليون جنيه استرلينى للبنان لتعزيز التنمية الإقتصادية مؤتمر دعم لبنان


أ ش أ
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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة تقديم 40 مليون جنيه استرلينى من المساعدات إلى لبنان لخلق فرص عمل وتحسين البنى التحتية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

وجدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانى أليستر بيرت اليوم فى مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان الذى يعقد بباريس تأكيده على الشراكة المستمرة والقوية بين المملكة المتحدة ولبنان.
وجاء فى بيان صحفى للحكومة البريطانية أن المساعدات تتضمن 15 مليون استرلينى لبرنامج دعم المجتمعات المضيفة اللبنانية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الدولية - لمساعدة البلديات الأكثر تأثرا، بجانب برنامج قيمته 15 مليون جنيه استرلينى بالتعاون مع الحكومة اللبنانية دعما للمؤسسات الصغيرة؛ بالإضافة الى 10 ملايين جنيه استرلينى من أجل خلق فرص عمل ومشاريع بنى تحتية.

وقال بيرت "إن أمن وازدهار لبنان يهمّ المملكة المتحدة. نحن نعى حجم التحديات فى المنطقة وقوة ومرونة لبنان الاستثنائية، ليس فقط فى التغلب على هذه التحديات ولكن من خلال توفير وبكلفة عالية المأوى والتعليم وفرص العمل لأولئك الذين هربوا من العنف والخوف والدمار."

كما دعا الوزير بيرت المانحين الى اتباع خطى المملكة المتحدة وتكثيف دعمهم الدولى لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ خططها من أجل نمو الاقتصاد وتحسين الدعم للمؤسسات الاقتصادية.


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