امسك مخالفة.. تشقق الأراضى وتلف شتلات الأرز لقلة مياه الرى بكفر الشيخ

امسك مخالفة.. تشقق الأراضى وتلف شتلات الأرز لقلة مياه الرى بكفر الشيخالجمعة، 06 أبريل 2018 08:05 م
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تشهد عدد من قرى محافظة كفر الشيخ، وخاصة القرى التابعة لمركز بيلا، تشقق الأراضى، وتلف شتلات الأرز، لقلة المياه فى الترع والمصارف، دون اهتمام من المسئولين بمديرية الرى، سواء بإدارة غرب أو شرق كفر الشيخ .
وقال جلال خليل من قرية أبشان بكفر الشيخ: "تعددت شكاوى الأهالي من تلف مشاتل الأرز، وتشقق الأراضى عطشًا لقلة مياه الرى، مؤكدًا أن ترعة الرس جفت منذ 6 أيام، ما أدى لعدم توافر مياه الرى للأراضى، ما أدى لتلف مشاتل الأرز، حيث يضطر المزارعون للاستعانة بالرى المطور الذى يكلفهم 25 جنيه للمرة الواحدة، والمزارع لا يملك قوت يوميه لينفق على رى الأراضى".
وأضاف جلال لـ"اليوم السابع"، أن الأراضى التابعة لحوض عوض بإبشان تعرضت للتشقق والتلف، مؤكداً أن المسئول عن الرى لا يهتم بشكوى الفلاحين لذا نطالب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والمهندس سعيد هميسة رئيس قطاع وجه بحرى للموارد المائية والرى، والمهندس أشرف المحمدى وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، بالتدخل لإنقاذ الأراضى من البوار.
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