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الجمعة، 06 أبريل 2018 05:19 ص
خالد صلاح
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اليمن: حجم خسائر دولتنا بسبب الحرب تجاوزت الـ100 مليار دولار

الجمعة، 06 أبريل 2018 05:03 ص
اليمن: حجم خسائر دولتنا بسبب الحرب تجاوزت الـ100 مليار دولار العنف فى اليمن- أرشيفية


أ ش أ
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قال وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى الدكتور محمد السعدي، أن حجم الأضرار والخسائر التى سيتحملها الاقتصاد والمجتمع جراء الحرب التى فرضتها مليشيا الحوثى الانقلابية على شعبنا تتجاوز المائة مليار دولار.


وذكرت وكالة الانباء اليمنية أن الوزير السعدى استعرض فى كلمة اليمن التى ألقاها فى أعمال الاجتماع السنوي، الـ43 لمجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الذى المنعقد فى العاصمة التونسية حقائق المشهد الاقتصادى والإنسانى الذى تمر به اليمن والجهود التى تقوم بها الحكومة اليمنية مع شركاء التنمية ومن ضمنها البنك الإسلامى للتنمية فى تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات فى المناطق التى تضررت من الحرب والتى ستكون أساسا لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية واستعادة التعافى الاقتصادى واستئناف النمو والذى من شأنه أن يسهم ليس فقط فى استقرار اليمن فحسب بل فى استقرار المنطقة والعالم.


وثمن الوزير اليمنى جهود شركاء التنمية الاقليميين والدوليين والدعم الإنسانى والتنموى لليمن بما فى ذلك خطة الاستجابة الإنسانية والوديعة بمبلغ اثنين مليار دولار من المملكة العربية السعودية الشقيقة والمشتقات النفطية لقطاع الكهرباء، مؤكداً تطلع اليمن لتعزيز آفاق التعاون مع البنك الإسلامى للتنمية فى مجال التطور الاقتصادى والاجتماعي.

 

 

 


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