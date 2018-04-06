النائب محمود عزت يطالب وزير الصحة بتوفير أجهزة غسيل كلوى لمستشفيات بنى سويف







بنى سويف : هانى فتحى

تقدم النائب محمود عزت ابو عزوز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف بطلب للدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة بشأن ضرورة الموافقة على دعم مستشفى بنى سويف العام ومستشفى التامين الصحى وغيرها من المستشفيات باجهزة الغسيل الكلوى.