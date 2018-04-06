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الجمعة، 06 أبريل 2018 02:36 م
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النائب محمود عزت يطالب وزير الصحة بتوفير أجهزة غسيل كلوى لمستشفيات بنى سويف

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:21 م
النائب محمود عزت يطالب وزير الصحة بتوفير أجهزة غسيل كلوى لمستشفيات بنى سويف الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة


بنى سويف : هانى فتحى
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تقدم النائب محمود عزت ابو عزوز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف بطلب للدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة بشأن ضرورة الموافقة على دعم مستشفى بنى سويف العام ومستشفى التامين الصحى وغيرها من المستشفيات باجهزة الغسيل الكلوى.
 
واكد النائب فى الطلب المقدم لوزير الصحة، ضرورة توفير وزيادة أعداد أجهزة الغسيل الكلوى والمستلزمات داخل المستشفيات الحكومية بالمحافظة لانهاء معاناة المرضى وزويهم مع قلة أعداد أجهزة الغسيل الكلوى بالمحافظة.
 
 
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