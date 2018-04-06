المملكة المتحدة تفتتح قاعدة عسكرية دائمة فى البحرين







(رويترز)

قالت وكالة أنباء البحرين إن المملكة المتحدة افتتحت قاعدة عسكرية دائمة فى البحرين اليوم الخميس.

وحضر ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والأمير البريطانى أندرو مراسم الافتتاح الرسمى لمنشأة الإسناد البحرى البريطاني.

كانت بريطانيا قد أعلنت فى 2014 أنها أبرمت اتفاقا لتوسعة وتعزيز وجودها البحرى بما يسمح لها باستخدام المزيد من السفن واستخدام سفن أكبر حجما فى الخليج، ويتمركز الأسطول الخامس الأمريكى فى البحرين أيضا، والخليج ممر رئيسى لناقلات النفط تشترك فى مياهه دول عربية وإيران.