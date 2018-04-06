المرصد السورى: غارات تستهدف مدينة دوما فى الغوطة الشرقية لدمشق

المرصد السورى: غارات تستهدف مدينة دوما فى الغوطة الشرقية لدمشقالجمعة، 06 أبريل 2018 03:43 م
الوضع فى الغوطة
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أعلن المرصد السورى استهداف غارات لمدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق لأول مرة منذ عشرة أيام، وذلك وفق ما نقلت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.
وأشار التلفزيون السورى، أن جماعة جيش الإسلام تقصف مدنيين عند معبر قرب دوما، فيما أشار المرصد السورى إلى أن مدنيان قتلا على الأقل الجمعة، فى غارات للطيران الجيش السورى على مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة قرب دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "12 غارة استهدفت عدة مواقع فى مدينة دوما وأسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة 25 آخرين بجروح".
وكان قد أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، يورى يفتوشينكو اليوم الجمعة أن أكثر من 50 ألف مدنى عادوا إلى الغوطة الشرقية، والعمل جار على إقناع المسلحين المتبقين بإلقاء السلاح والخروج من دوما.
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