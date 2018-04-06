المدفعية التركية تقصف مناطق حدودية بإقليم كردستان شمال العراق

المدفعية التركية تقصف مناطق حدودية بإقليم كردستان شمال العراقالجمعة، 06 أبريل 2018 01:21 م
قصف - أرشيفية
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أفادت مصادر محلية عراقية اليوم الجمعة بقصف المدفعية التركية للمناطق الحدودية شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق .
وقالت المصادر - فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز ) - إن المدفعية التركية قصفت ظهر اليوم ، مناطق نيروة وريكان الحدودية التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك"، وان الهجوم المدفعى التركى مستمر حتى الآن ، ولم يعرف حجم الخسائر .
وأضافت أن أعمدة النيران شوهدت وهى تتصاعد من المواقع التى تتعرض للقصف، لافتا إلى أن القصف آثار الفزع بين المزارعين العاملين فى حقولهم مما دفعهم لترك أعمالهم حفاظا على أرواحهم .
يذكر أن المناطق الحدودية العراقية المحاذية لتركيا تتعرض لقصف جوى ومدفعى مكثف منذ عدة أيام، ما أسفر عن مقتل واصابة مدنيين ونزوح سكان عدد من القرى.
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